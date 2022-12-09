В Україні визначили, хто отримуватиме світло в першу чергу: сформувано 4 групи споживачів

В Україні визначили пріоритетні групи для отримання електроенергії в умовах обмеженого споживання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд Уряду чіткі пріоритети включення електропостачання.

Про це Шмигаль розповів у своєму Телеграмі.

За словами прем'єра, протягом всієї зими українці житимуть в умовах обмеженого споживання електроенергії. Однак держава та уряд мають систематизувати процес того, хто насамперед отримуватиме електроенергію.

Так, перший пріоритет - це критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.

Другий пріоритет - це об’єкти військово-промислового комплексу, що працюють на оборону країни. Принцип "все для фронту" залишається абсолютно незмінним.

Третій пріоритет - це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти, як хлібопекарні та молокозаводи.

Четвертий пріоритет - житловий сектор.

За словами Шмигаля, лише після включення цих чотирьох груп електроенергія має постачатись на інші об’єкти. Він вважає це справедливим підходом, який дозволить Україні вистояти взимку.

Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомляли, що станом на 9 грудня, зберігається значний дефіцит електроенергії. У кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень.

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