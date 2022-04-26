В Україні визначили найбільш "тривожні" області: сирена лунала понад 24 доби

В Україні визначили найбільш "тривожні" області: сирена лунала понад 24 доби

В Україні визначили найбільш "тривожні" області з початку повномасштабного вторгнення Росії. Найдовше сирена лунала на Луганщині - понад 24 доби.

Про це повідомляє контент-маркетингова агенція Top Lead.

Найчастіше повітряну тривогу оголошували в Харківській області - 350 разів. Загалом вона тривала майже 12 діб.

Серед лідерів за сумарною тривалістю знаходяться Чернігівська, Житомирська, Харківська, Запорізька області та місто Київ.

Найменше тривога тривала на Херсонщині - 4 години 40 хвилин.

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Зазначається, що офіційне джерело даних про повітряні тривоги alerts.in.ua з'явилося лише 15 березня, тож дані до цієї дати зібрані з різних джерел і можуть бути неточними. Тривалість розраховується лише за сигналами тривоги по областях.

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Олексій Арестович дав відповідь на запитання: коли чи як зупинити ракетні удари по українських містах.

Фото: Telegram UA War Infographics

Що робила редакція ТСН, поки у місті була повітряна тривога

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