В Україні визначили найбільш "тривожні" області: сирена лунала понад 24 доби

В Україні визначили найбільш "тривожні" області з початку повномасштабного вторгнення Росії. Найдовше сирена лунала на Луганщині - понад 24 доби.
Про це повідомляє контент-маркетингова агенція Top Lead.
Найчастіше повітряну тривогу оголошували в Харківській області - 350 разів. Загалом вона тривала майже 12 діб.
Серед лідерів за сумарною тривалістю знаходяться Чернігівська, Житомирська, Харківська, Запорізька області та місто Київ.
Найменше тривога тривала на Херсонщині - 4 години 40 хвилин.
Зазначається, що офіційне джерело даних про повітряні тривоги alerts.in.ua з'явилося лише 15 березня, тож дані до цієї дати зібрані з різних джерел і можуть бути неточними. Тривалість розраховується лише за сигналами тривоги по областях.
Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Олексій Арестович дав відповідь на запитання: коли чи як зупинити ракетні удари по українських містах.
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