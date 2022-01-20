Топ популярних областей України: куди українці 2021 року переїжджали найчастіше

Топ популярних областей України: куди українці 2021 року переїжджали найчастіше

У списку пріоритетів нічого особливо не змінилося.

Українці в 2021 році більшою мірою змінювали місце проживання з пріоритетом на Київську область — там населення збільшилося на понад 53 тисячі осіб.

Про це повідомили у Державній службі статистики.

У пріоритеті українців традиційно столиця, а також Київська область. Якщо в регіон із січня по листопад минулого року переїхало 53 074 особи, то до самого Києва — 44 773 особи.

Третій напрямок у списку найпопулярніших для життя — Харківська область. Туди за рік перебралися 39 441 людина. Четвертою ж у списку стала Одеська область — населення туристичного регіону поповнилося на 27 891 особу.

Замикає ж п'ятірку лідерів Дніпропетровська область, яка лише трохи поступилася Одеській області — туди переїхали 27 722 українці.

У свою чергу найменше для життя громадяни нашої країни обирали Луганську, Закарпатську, Чернівецьку, Херсонську та Кіровоградську області.

Антирейтинг же за кількістю українців, які виїжджають, очолили Донецька область — 4969 осіб, Луганська область — 3104 особи, Кіровоградська область — 2687 осіб, а також Сумська область — 2185 осіб.

Нагадаємо, що ціни на первинне житло в Україні продовжують зростати. Середня вартість квадратного метра у столичній новобудові становить 33 тис грн.

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