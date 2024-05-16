Графіки відключення якщо будуть, то їх намагатимуться запровадити короткостроково.

В Україні влітку можуть бути запроваджені графіки відключення світла. Споживачам рекомендують до них готуватися.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"На жаль, ми не можемо гарантувати, що не буде відключень. Скоріше за все споживачам потрібно готуватися, що вони будуть. Однак, ми працюємо над тим, щоб ці відключення були максимально короткостроковими. Продовжуємо ремонтувати те, що можливо відремонтувати, для того, щоби все-таки додати в систему додаткових потужностей... Сподіваємося, що нам все-таки буде вистачати всіх і потужностей, і систем передачі для того, щоби графіки якщо і будуть, щоб відключення були максимально короткостроковими", - розповіла Світлана Гринчук.

Нагадаємо, що в Україні через брак енергії в електросистемі ліміти доводять до кожного регіону та оператора системи розподілу.

Читайте також: