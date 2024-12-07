В Україні водії ризикують втратити права, якщо немає однієї речі в автомобілі: про що йдеться

Для водіїв, які регулярно перевозять пасажирів, відсутність вогнегасника може призвести до більш серйозних санкцій, ніж для приватних власників авто.

В Україні водіїв можуть позбавити прав за те, що в автомобілі немає вогнегасника. Незважаючи на те, що це здається незначною дрібницею, наслідки можуть бути досить вагомими.

Про це пише Avtosota.

Поліція все частіше перевіряє наявність вогнегасників в автомобілях. Якщо його немає, штраф складає 680 гривень. Проте багато водіїв лише сплачують штраф і продовжують їздити без вогнегасника, не знаючи, що за повторне порушення штраф збільшується вдвічі, а водія можуть позбавити прав на термін до шести місяців.

Водії, які регулярно перевозять пасажирів, можуть зіткнутися з серйозними санкціями за відсутність вогнегасника. Для власників приватних автомобілів закон зазвичай передбачає попередження, але на практиці бувають випадки, коли штрафи накладаються і на звичайних водіїв.

Подібні штрафи можуть бути помилковими або незаконними, тому їх слід оскаржувати в суді. Важливо мати в автомобілі всі обов'язкові аксесуари, щоб уникнути зайвих проблем. Вогнегасник є важливим елементом безпеки, а його відсутність може призвести не тільки до фінансових витрат, але й до тимчасової втрати водійських прав.

Нагадаємо, З 1 серпня в Україні набрала чинності нова система видачі водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів з покращеним захистом від підробок.

Читайте також: