В Україні вперше обладнали судову залу в укритті (фото)

У Вінницькому апеляційному суді обладнали залу для розгляду справ під час повітряної тривоги – її розмістили в укритті установи.

Про це йдеться на сайті Вінницького апеляційного суду.

За словами голови Вінницького апеляційного суду Сергія Медвецького, минулого року у ВАС відклали майже чотири тисячі судових засідань, одна з причин – повітряна тривога.

Фото: Вінницький апеляційний суд

"Як і у звичайній судовій залі, там є техніка для відеофіксації та звукозапису засідань. Можна спілкуватися з учасниками справ за допомогою відеоконференцзв’язку. Приміщення забезпечено альтернативним джерелом живлення й системою вентиляції", – розповів Медвецький.

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