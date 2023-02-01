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В Україні вперше обладнали судову залу в укритті (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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В Україні вперше обладнали судову залу в укритті (фото)

Фото: УНІАН

Судову залу в укритті обладнали у Вінницькому апеляційному суді.

У Вінницькому апеляційному суді обладнали залу для розгляду справ під час повітряної тривоги – її розмістили в укритті установи.  

Про це йдеться на сайті Вінницького апеляційного суду.

За словами голови Вінницького апеляційного суду Сергія Медвецького, минулого року у ВАС відклали майже чотири тисячі судових засідань, одна з причин  – повітряна тривога.

Фото: Вінницький апеляційний суд / ©
Фото: Вінницький апеляційний суд

"Як і у звичайній судовій залі, там є техніка для відеофіксації та звукозапису засідань. Можна спілкуватися з учасниками справ за допомогою відеоконференцзв’язку. Приміщення забезпечено альтернативним джерелом живлення й системою вентиляції", – розповів Медвецький.

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Перегляди
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