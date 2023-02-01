В Україні вперше обладнали судову залу в укритті (фото)

Судову залу в укритті обладнали у Вінницькому апеляційному суді.
У Вінницькому апеляційному суді обладнали залу для розгляду справ під час повітряної тривоги – її розмістили в укритті установи.
Про це йдеться на сайті Вінницького апеляційного суду.
За словами голови Вінницького апеляційного суду Сергія Медвецького, минулого року у ВАС відклали майже чотири тисячі судових засідань, одна з причин – повітряна тривога.
"Як і у звичайній судовій залі, там є техніка для відеофіксації та звукозапису засідань. Можна спілкуватися з учасниками справ за допомогою відеоконференцзв’язку. Приміщення забезпечено альтернативним джерелом живлення й системою вентиляції", – розповів Медвецький.
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