В Україні вперше оголошено державний тендер на закупівлю українських FPV-дронів: як пройдуть торги

Від постанови уряду до перших тендерів — менше ніж місяць.

Держава вперше оголосила тендер на закупівлю українських FPV-дронів. Закупівля державою через Prozorro українських безпілотників, ще й супертехнологічних — FPV-дронів, які використовують машинний зір для донаведення на ціль.

Про це йдеться у повідомленні міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Як це працює? Пілот ідентифікує ціль, наводить на нього безпілотник — і дрон атакує, навіть за відсутності сигналів. Тобто навіть якщо оператор втрачає звʼязок із дроном, він сам може виконати завдання", — сказав він.

Торги відбудуться через закритий модуль Prozorro. Всю чутливу інформацію, звісно, приховано.

"Виробники, подавайте свої дрони на торги й підсилюйте захисників своїми розробками. Завдяки конкуренції держава зможе за максимально вигідною ціною їх купувати, а для українських виробників це можливість збільшити свої прибутки та масштабуватися", — сказав Федоров.

Раніше, як сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у "Дії" запровадять медичні дані користувачів. Українці отримають можливість зручно зареєструватися як пацієнти в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ), обрати сімейного лікаря, а також подати чи розірвати декларацію. Це дозволить не витрачати час на візит у лікарню та очікування у чергах.

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