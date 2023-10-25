В Україні вперше провели операцію з пересадки одночасно серця та легень (відео)

Операція була успішна і пацієнтка зараз перебуває у стабільному стані.

В Україні вперше київські та львівські трансплантологи разом провели операцію з пересадки комплексу серце-легені. Нові органи отримала жінка.

Про це директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров повідомив у Мережі та показав відео.

"Мрії збуваються! Першу трансплантацію комплексу серце-легені в Україні зроблено! Пацієнтка стабільна", – вказано в заяві.

Тодуров подякував усім, хто взяв участь у цій нелегкій операції, зокрема й родині донора, яка дала згоду на забір органів. Він додав, що співпраця з львівськими колегами дає чудові результати.

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В Україні вперше пересадили одночасно серце та легені

Нагадаємо, у жовтні в райлікарні на Волині вперше провели унікальну операцію на серці: хірурги встановили 68-річній жінці штучний клапан без розрізу грудної клітини і зупинки серця.

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