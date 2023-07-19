В Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку дитині з остеопетрозом – донором став поляк

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" вперше провели трансплантацію кісткового мозку дитині з остеопетрозом. Донором для дитини став хлопець із Польщі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

Дівчинці на ім’я Ангеліна скоро виповниться п’ять років. Рік тому їй поставили діагноз мармурова хвороба – це рідкісне вроджене захворювання зустрічається у однієї дитини на мільйон та призводить до надмірного ущільнення кісток.

Як наслідок – порушення функції органів чуттів, неврологічних розладів, ряду інших ускладнень та прогресуючої інвалідизації. Недугу виявили випадково, коли дівчинка впала та зламала руку. За результатами рентгену лікарі запідозрили остеопетроз.

"Єдиним радикальним методом лікування, який дає шанс зупинити прогресування захворювання, є трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин. Проте ніхто з родини не підійшов Ангеліні як донор. Сумісні клітини почали шукати в українському та світовому реєстрах донорів кісткового мозку. Донором для Ангелінки погодився стати молодий хлопець з Польщі", - розповіли лікарі.

Українські лікарі успішно провели трансплантацію кісткового мозку. Ангеліну вже виписали з лікарні.

Нагадаємо, у Києві почали лікувати 8-річну дитину від рідкісної хвороби.

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