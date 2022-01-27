В Україні вперше виявили понад 32 тисячі хворих на коронавірус за добу: яка ситуація у регіонах

Також протягом доби від COVID-19 померло 154 людини, 5 237 пацієнтів одужало.
В Україні щодоби продовжує невпинно зростати кількість хворих на коронавірус людей. Так, за останні 24 години було зафіксовано 32 393 нових випадки COVID-19 - це максимальна кількість за увесь час пандемії.
Як повідомляє система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (2 862), Львівській (2 696), Житомирській (2 467) областях та м. Київ (2 012).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 2012;
- Вінницька область – 1512;
- Волинська область – 544;
- Дніпропетровська область – 1270;
- Донецька область – 1348;
- Житомирська область – 2467;
- Закарпатська область – 855;
- Запорізька область – 523;
- Івано-Франківська область – 2862;
- Київська область – 980;
- Кіровоградська область – 186;
- Луганська область – 513;
- Львівська область – 2696;
- Миколаївська область – 616;
- Одеська область – 1939;
- Полтавська область – 903;
- Рівненська область – 1424;
- Сумська область – 1909;
- Тернопільська область – 1597;
- Харківська область – 1593;
- Херсонська область – 670;
- Хмельницька область – 1391;
- Черкаська область – 700;
- Чернівецька область – 1085;
- Чернігівська область – 798.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 946 202 особи;
- одужало – 3 601 952 особи;
- летальних випадків – 99 738.
Нагадаємо, що попередній рекорд інфікованих українців зафіксували 4 листопада 2021 року - тоді захворіло 27 377 людей.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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