В Україні вперше виявили понад 32 тисячі хворих на коронавірус за добу: яка ситуація у регіонах

В Україні вперше виявили понад 32 тисячі хворих на коронавірус за добу: яка ситуація у регіонах

Також протягом доби від COVID-19 померло 154 людини, 5 237 пацієнтів одужало.

В Україні щодоби продовжує невпинно зростати кількість хворих на коронавірус людей. Так, за останні 24 години було зафіксовано 32 393 нових випадки COVID-19 - це максимальна кількість за увесь час пандемії.

Також читайте Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 січня

Як повідомляє система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (2 862), Львівській (2 696), Житомирській (2 467) областях та м. Київ (2 012).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2012;

Вінницька область – 1512;

Волинська область – 544;

Дніпропетровська область – 1270;

Донецька область – 1348;

Житомирська область – 2467;

Закарпатська область – 855;

Запорізька область – 523;

Івано-Франківська область – 2862;

Київська область – 980;

Кіровоградська область – 186;

Луганська область – 513;

Львівська область – 2696;

Миколаївська область – 616;

Одеська область – 1939;

Полтавська область – 903;

Рівненська область – 1424;

Сумська область – 1909;

Тернопільська область – 1597;

Харківська область – 1593;

Херсонська область – 670;

Хмельницька область – 1391;

Черкаська область – 700;

Чернівецька область – 1085;

Чернігівська область – 798.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 946 202 особи;

одужало – 3 601 952 особи;

летальних випадків – 99 738.

Нагадаємо, що попередній рекорд інфікованих українців зафіксували 4 листопада 2021 року - тоді захворіло 27 377 людей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також: