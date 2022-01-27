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В Україні вперше виявили понад 32 тисячі хворих на коронавірус за добу: яка ситуація у регіонах

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В Україні вперше виявили понад 32 тисячі хворих на коронавірус за добу: яка ситуація у регіонах

УНІАН

Також протягом доби від COVID-19 померло 154 людини, 5 237 пацієнтів одужало.

В Україні щодоби продовжує невпинно зростати кількість хворих на коронавірус людей. Так, за останні 24 години було зафіксовано 32 393 нових випадки COVID-19 - це максимальна кількість за увесь час пандемії.

Як повідомляє система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (2 862), Львівській (2 696), Житомирській (2 467) областях та м. Київ (2 012).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 2012;
  • Вінницька область – 1512;
  • Волинська область – 544;
  • Дніпропетровська область – 1270;
  • Донецька область – 1348; 
  • Житомирська область – 2467;
  • Закарпатська область – 855;
  • Запорізька область – 523;
  • Івано-Франківська область – 2862;
  • Київська область – 980;
  • Кіровоградська область – 186;
  • Луганська область – 513;
  • Львівська область – 2696;
  • Миколаївська область – 616;
  • Одеська область – 1939;
  • Полтавська область – 903;
  • Рівненська область – 1424;
  • Сумська область – 1909;
  • Тернопільська область – 1597;
  • Харківська область – 1593;
  • Херсонська область – 670;
  • Хмельницька область – 1391;
  • Черкаська область – 700;
  • Чернівецька область – 1085;
  • Чернігівська область – 798.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 3 946 202 особи;
  • одужало – 3 601 952 особи;
  • летальних випадків – 99 738.

Нагадаємо, що попередній рекорд інфікованих українців зафіксували 4 листопада 2021 року - тоді захворіло 27 377 людей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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