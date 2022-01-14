В Україні вперше з'являться інспектори з органічного виробництва: що вони робитимуть

В Україні вперше з'являться інспектори з органічного виробництва: що вони робитимуть

Кваліфікаційний іспит успішно склали 22 кандидати.

В Україні з'являться інспектори з органічного виробництва.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 14 січня.

"Фактично вперше в Україні з’являться інспектори з органічного рослинництва, тваринництва, грибівництва, аквакультури, виробництва органічних морських водоростей, виробництва органічних харчових продуктів (зокрема органічного виноробства) та органічних кормів, заготівлі органічних об'єктів рослинного світу, які працюватимуть по українському законодавству", - пояснили в Мінекономіки.

Зазначається, що кваліфікаційний іспит успішно склали 22 кандидати. Їх перевіряли на теоретичні знання вимог чинного законодавства у сфері органічного виробництва. Тепер вони отримають відповідні свідоцтва для проведення визначених у ньому видів робіт із перевірки відповідності виробництва вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Кабінет міністрів ввів в Україні власну систему сертифікації органічної продукції.