В Україні вперше за п'ять днів відстуній дефіцит в енергосистемі: що кажуть енергетики

Для компенсації дефіциту в енергосистемі 11 грудня "Укренерго" залучало аварійну допомогу з Румунії та Польщі. Сьогодні через потепління рівень споживання дещо знизився, дефіциту не прогнозується.

В Україні 12 грудня відсутній дефіцит в енергосистемі вперше від 7 грудня.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Сьогодні на вулиці тепліше, середньодобова температура на 2 °C вище, ніж в кінці минулого робочого тижня – у п’ятницю, 8 грудня. Відповідно зранку споживання на 1,6% нижче, ніж вчора, 11 грудня, в той же час. Але, попри зниження, загалом рівень споживання залишається на високому рівні, що створює додаткове навантаження на енергосистему. Тому дуже важливо продовжувати уважно ставитись до користування енергоємними електроприладами й СПОЖИВАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ОЩАДЛИВО", - кажуть енергетики.

Відсутність дефіциту також є наслідком того, що станом на ранок 12 грудня повернулись в роботу три блоки на теплових електростанціях та один на теплоелектроцентралі.

"Проте ситуація залишається складною. На деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть виробляти електроенергію через хмарну погоду", - кажуть в "Укренерго".

Також сьогодні Україна імпортує електроенергію зі Словаччини та Румунії в ранкові та вечірні години. Загальний обсяг 2700 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 667 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

На ранок 12 грудня знеструмлено через негоду 193 населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Тернопільській областях.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 432 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Нагадаємо, напередодні в енергосистемі України виник значний дефіцит електроенергії, тож держава залучала аварійну допомогу з Румунії та Польщі для підтримання балансу.

Також 11 грудня внаслідок бойових дій та з інших причин без електроенергії було 420 населених пунктів України. Зокрема, через ракетну атаку по Києву були пошкодження в електромережах та знеструмлення.

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