В Україні вперше засудили за відео в TikTok: що публікувала жінка

Приморський районний суд Одеси оголосив вирок жінці, яка через власний TikTok-акаунт поширювала матеріали, що, за висновками слідства, могли завдати шкоди обороноздатності України. Суд визнав її винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил під час воєнного стану.

Про це повідомляє Судово-юридична практика.

Як зазначається в матеріалах кримінальної справи № 522/3258/25, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що мешканка Одеси упродовж грудня 2024 — січня 2025 року систематично публікувала у своєму профілі TikTok відеоролики, у яких демонструвалися епізоди мобілізаційних дій — вручення повісток, робота блокпостів та інші заходи територіальних центрів комплектування.

Кожен ролик супроводжувався коментарями, які, на думку слідчих, мали деморалізуючий зміст і потенційно могли бути використані ворогом для коригування дій проти українських сил оборони.

У матеріалах суду йдеться, що на початку квітня 2024 року в обвинуваченої виник умисел на перешкоджання діяльності військовослужбовців, попри усвідомлення факту, що Росія веде повномасштабну агресію проти України. Саме цей момент став ключовим у визначенні складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — «перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період».

Слідчі зібрали комплекс доказів

відеофайли з її сторінки, що фіксували моменти мобілізаційних заходів;

аналітику, яка вказувала на понад 150 000 підписників, що значно підвищувало вплив контенту;

експертизи, які підтвердили наявність прихованих закликів до уникнення мобілізації;

дані з вилученого смартфона, що доводили завантаження відео саме з цього пристрою.

Окремі фрагменти, розглянуті ізольовано, могли здатися буденними, однак у сукупності вони створили послідовну картину умисного поширення матеріалів, здатних впливати на громадські настрої та інформаційну безпеку.

Під час судових дебатів сторони зайняли протилежні позиції

Прокурор наголошував, що дії обвинуваченої були свідомими та систематичними, а поширення подібних відео під час війни створює ризики для державної безпеки.

Захисник, своєю чергою, стверджував, що його підзахисна не мала наміру завдати шкоди, не володіла секретною інформацією та «позитивно характеризується» у побуті.

Після розгляду всіх доказів суд визнав жінку винною за пред’явленим обвинуваченням і призначив п’ять років позбавлення волі. Водночас, на підставі ст. 75 КК України, суд ухвалив звільнити її від відбування покарання з випробуванням — встановивши іспитовий строк два роки.

Суд також поклав на засуджену обов’язки:

періодично з’являтися до органу пробації;

повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання;

не порушувати встановлених обмежень у мережі.

У вироку підкреслюється, що навіть за відсутності прямого наміру, подібні дії становлять реальну загрозу обороноздатності країни, адже сприяють поширенню дезінформації й можуть бути використані ворожими структурами для інформаційно-психологічного впливу.

Прецедент у цифровій юриспруденції

Цей випадок у Приморському райсуді став одним із перших, коли матеріали з TikTok були розцінені не лише як прояв суспільної активності, а як повноцінний доказ у кримінальній справі. Суд визнав, що навіть короткі відео у соцмережах здатні прямо впливати на національну безпеку.

Рішення створило прецедент: після цього вироку користувачі TikTok в Одесі та інших регіонах почали обережніше ставитися до контенту, пов’язаного з військовими темами. У соцмережах зменшилася кількість відео, на яких видно блокпости, військову техніку чи місця мобілізаційних дій.

Фахівці з цифрової безпеки нагадують, що соціальні мережі давно перестали бути нейтральним простором. Кожен користувач стає мікромедіа, а будь-яка дія — публікація, коментар чи хештег — може мати правові наслідки.

Юристи зазначають, що така справа — знак нового часу. Правоохоронна система поступово формує підходи до оцінки наміру в онлайн-діяльності, а суди починають враховувати специфіку цифрового середовища, алгоритми та охоплення контенту.

Для суддів це означає необхідність вивчати механізми функціонування соціальних платформ, для слідчих — посилення вимог до фіксації електронних доказів, а для користувачів — усвідомлення власної відповідальності за будь-яку дію в мережі.

