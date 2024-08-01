В Україні вперше здали в експлуатацію будинок, побудований на 3D-принтері: його створили за підтримки Метінвесту

Поблизу Ірпеня завершилося будівництво першого в Україні житлового будинку, надрукованого за допомогою першого українського будівельного 3D-принтера компанії 3D UTU. Він став новим домом для родини Березових, яка втратила свою домівку та батька сім'ї через війну. Проєкт реалізували завдяки ініціативі «Об’єднані заради допомоги» БФ «Обійми нації».

До проекту долучилася Група Метінвест: вона безкоштовно поставила більше 20 тонн продукції зі складів збутової компанії Метінвест СМЦ. Ця сталь стала основою фундаменту, стін і перекриття будинку.

У 2022 році сім’я Березових пережила подвійний удар – голова родини Ярослав Березов загинув у боях під Бахмутом, а будинок був знищений росіянами ще під час окупації Ірпеня.

«Новий будинок родини Березових збудований на місці зруйнованого ворогом. Це не просто споруда. Це символ надії на нове життя, на яке так заслуговує ця родина. І дуже символічно, що напередодні здачі будинку, два тижні тому, в їхній родині сталася щаслива подія – народився новий маленький українець!» – ділиться Інна Фурман, СЕО 3D UTU та очільниця БФ «Обійми нації».

Будинок площею 130 м² надрукували за 58 мотогодин. Для будівництва використали 72 тонни спеціальної цементно-піщаної суміші швидкого застигання.

«Метінвест дуже тісно пов’язаний з ЗСУ: ми виробляємо обладнання для фронту, будуємо фортифікації. Більше 8000 наших співробітників на фронті. Будівництво дому для родини полеглого солдата – це пілотний проект для будівництва майбутнього в нових форматах, які, я певен, будуть розповсюджені по всій Україні поруч із сталевим будівництвом. Ми готові постачати сталь для відновлення України в тих обсягах, які будуть потрібні нашій державі» - каже Олег Давиденко, директор департаменту корпоративних комунікацій Групи Метінвест.

Планування будинку враховує всі нормативні вимоги до житла і сучасні уявлення про комфорт та домашній затишок: простора вітальня, 3 спальні, кухня-студія, а також низка побутових приміщень мають всі необхідні комунікації та повністю готові до проживання родини.

Нагадаємо, компанія Метінвест Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, у I півріччі 2024 року збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 56% проти I півріччя 2023 року — до 9,9 млрд грн.