В Україні впровадили 90 днів оплачуваної відпустки для військових: хто має право

Військовий / © Pixabay

Реклама

В Україні від 3 лютого набули чинності законодавчі зміни, які закріплюють за військовослужбовцями, звільненими з полону, право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 90 днів незалежно від подальшого проходження служби.

Про це йдеться у тексті відповідного закону на урядовому порталі.

Згідно з оновленими положеннями, військовослужбовці, які повернулися з полону, мають право за власним бажанням скористатися додатковою відпусткою зі збереженням грошового забезпечення строком 90 календарних днів. Відпустка надається єдиним періодом і не може бути поділена на частини.

Реклама

У документі окремо підкреслюється, що отримання такої відпустки не ставиться у залежність від рішення військовослужбовця щодо продовження або припинення служби. Зазначена гарантія діє незалежно від того, чи планує особа залишатися на військовій службі, чи має намір звільнитися після її завершення або під час перебування у відпустці.

Як повідомляється, законодавчі зміни спрямовані на чітке врегулювання правового статусу військовослужбовців, які зазнали полону, та забезпечення їм безумовного права на відновлення фізичного і психологічного стану після повернення. Також закон гарантує збереження за ними можливості звільнення з військової служби відповідно до норм чинного законодавства без будь-яких обмежень, пов’язаних із наданням додаткової відпустки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що варто знати рідним військових і цивільним звільненим з полону, та як їм допомогти.