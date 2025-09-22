В Україні впроваджують нову систему обліку військових "Імпульс": що про неї відомо

ЗСУ / © Укроборонпром

Реклама

В Україні запускають нову цифрову систему обліку військових «Імпульс», яка дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, формувати накази та звіти без паперової документації.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram.

«Розгортаємо в Силах оборони цифрову систему обліку військових „Імпульс“. Це перша масова інформаційно-комунікаційна система тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині», — зазначив він.

Реклама

Система дає змогу військовим частинам швидко отримувати актуальну інформацію про особовий склад та формувати накази й інші документи. Керівництво може ухвалювати управлінські рішення на основі прозорих даних по кожній частині.

Першими користуватися «Імпульсом» почали підрозділи Десантно-штурмових військ. Найближчими тижнями систему впровадять у Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

У майбутньому «Імпульс» планується інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для ЗСУ, зокрема з застосунком «Армія+» та Медичною інформаційною системою, щоб створити єдиний електронний простір управління особовим складом.

Міністр оборони підкреслив, що система допоможе зменшити бюрократію та дозволить військовим зосередитися на головному — захисті України.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні оновили правила ведення військового обліку. Зміни стосуються чоловіків, яким виповнилося 25 років.