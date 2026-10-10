В Україні впроваджують важливі зміни для пенсіонерів: стаж будуть підтверджувати по-новому

Трудовий стаж / © ТСН

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В Україні спростили підтвердження стажу для пенсії, якщо документи втрачені, знищені або в них бракує записів. Нові правила перш за все захистять людей, які залишилися без паперів через війну чи окупацію.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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Як підтвердити стаж для пенсії без трудової книжки в Україні

За його словами, найперше стаж перевірятимуть за даними в електронних реєстрах. Якщо там інформації немає, то братимуть до уваги паперову трудову книжку чи інші документи, список яких уряд розширив.

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«Якщо документів немає або вони не збереглися, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною. Пенсійний фонд допомагатиме знайти таких людей», — зазначив Корецький.

Для тих, хто працював у зоні бойових дій чи в окупації та втратив документи через війну, стаж рахуватимуть за окремим порядком. Уряд зробив це, щоб жоден постраждалий українець не залишився без пенсії.

Пенсія в Україні — останні новини

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді пояснили, як змінилися правила зарахування страхового стажу до та після 2004 року й якими документами можна підтвердити період роботи, навчання чи військової служби у разі відсутності записів у трудовій книжці.

Раніше ми писали, Пенсійний фонд більше не перераховуватиме гроші на рахунки «Укрексімбанку». Українцям пояснили, куди тепер надходитимуть пенсії та що потрібно зробити, щоб і надалі отримувати їх на картку.

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Тому пенсія не буде надходити на нову картку автоматично. Щоб гроші перерахували за іншою адресою, пенсіонер має самостійно передати нові реквізити до Пенсійного фонду.

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