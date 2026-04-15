В Україні впроваджується нова модель ведення війни — чим вона особлива

ЗСУ застосовують нову модель ведення війни. Дроново-штурмові підрозділи стають ключовим елементом.

Україна тестує нову модель бою / © facebook.com/theministryofdefence.ua

В Україні почали застосовувати новий підхід до ведення війни. Йдеться про так звані дроново-штурмові підрозділи, які поєднують безпілотні технології та піхоту в єдину бойову систему.

Про це повідомило Міноборони України.

«Впроваджується нова модель ведення війни — дроново-штурмові підрозділи, які поєднують повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему», — повідомили в міністерстві.

Йдеться про інтеграцію повітряних і наземних дронів із діями військових на передовій. Така модель дозволяє підвищити ефективність операцій, зменшити ризики для особового складу та забезпечити кращу координацію під час штурмів.

Що відомо про новий формат в дії

За наявною інформацією, новий формат вже продемонстрував результат на південному напрямку. Зокрема, від лютого українським силам вдалося звільнити значні території саме завдяки використанню дроново-штурмових підрозділів.

Очікується, що надалі цей підхід масштабуватимуть і застосовуватимуть на інших ділянках фронту, посилюючи роль безпілотних технологій у сучасній війні.

Нагадаємо, росіяни створили «зону смерті» біля Мирнограда. Вони встановили щільний дроновий контроль над територією в радіусі 20 кілометрів від центру Мирнограда, створюючи так звану kill-zone.

Армія РФ атакує будь-які рухомі цілі, що критично ускладнює пересування і логістику в цьому районі.

