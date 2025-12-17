Рієлтори в Україні працюватимуть за чіткими правилами

Реклама

У Верховній Раді планують на законодавчому рівні впорядкувати роботу рієлторів. Для цього після ухвалення базового закону про житлову політику буде створено окрему робочу групу, яка напрацює правила для ринку нерухомості.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, питання регулювання рієлторської діяльності розглядатимуть уже після остаточного ухвалення законопроєкту «Про основні засади житлової політики» (№12377), який наразі підготовлений до другого читання. Протягом місяця після його прийняття та підписання комітет має подати парламенту конкретні законодавчі пропозиції щодо роботи фахівців з нерухомості.

Реклама

Олена Шуляк зазначила, що сьогодні в Україні, за різними оцінками, працює до 40 тисяч рієлторів, однак точних даних про кількість таких спеціалістів немає. Так само відсутнє чітке розуміння стандартів якості їхніх послуг.

«В Україні врегулюють діяльність рієлторів. Оплата послуг повинна відображати обсяг роботи та рівень відповідальності», — наголосила голова Комітету з питань організації державної влади.

Вона підкреслила, що клієнти мають отримувати послуги прозоро, за зрозумілою ціною, яка відповідатиме реальному обсягу виконаної роботи, а не формальному доступу до інформації. При цьому регулювання не повинно призводити до монополізації ринку.

Питання впорядкування діяльності рієлторів стало особливо актуальним після того, як у вересні петиція з вимогою врегулювати цей ринок набрала необхідну кількість голосів на сайті Кабінету міністрів. Автори звернення вказували на випадки стягнення комісій у розмірі 50–100% вартості оренди або 2–5% у разі купівлі житла навіть без фактичного залучення рієлтора.

Реклама

У петиції пропонувалося запровадити обов’язкову реєстрацію рієлторів, мінімальні вимоги до кваліфікації, письмове оформлення співпраці з клієнтами, а також адміністративну відповідальність за порушення правил.

Після цього прем’єр-міністерка Юлія Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати можливі механізми врегулювання ринку рієлторських послуг з урахуванням економічної ситуації та потреб держави.

Тим часом оренда квартир в Україні дешевшає, а купівля — дорожчає. Ринок нерухомості демонструє нерівномірну динаміку: вартість купівлі житла на первинному та вторинному ринках продовжує зростати.