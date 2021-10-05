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В Україні все більше кількість областей відповідає "помаранчевій" зоні: де можуть посилити карантин

В Україні все більше кількість областей відповідає "помаранчевій" зоні: де можуть посилити карантин

УНІАН

Областей з показниками "помаранчевої" зони в Україні побільшало.

В Україні через поширення коронавірусу станом на 5 жовтня вже вісім областей відповідають критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів залишаються у "жовтій" зоні.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Згідно з даними, "помаранчевій" зоні карантину відповідають показники у Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернівецькій областях.

Так, у Житомирській і Сумській областях перевищено коефіцієнти виявлення випадків коронавірусу. У Закарпатській і Рівненській областях перевищено показники динаміки рівня госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.

У Запорізькій і Херсонській областях перевищено одразу по два епідпоказники: рівні госпіталізацій і динаміки госпіталізацій. У Харківській області перевищені коефіцієнти виявлення випадків інфікування і рівні госпіталізацій.

У Чернівецькій області перевищено рівень госпіталізацій.

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Нагадаємо, в Україні від 23 вересня в усіх регіонах запроваджується "жовта" зона, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців. 

© Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство охорони здоров’я України

За якими тепер обмеженнями живе Україна, читайте тут.

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