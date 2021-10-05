В Україні все більше кількість областей відповідає "помаранчевій" зоні: де можуть посилити карантин

В Україні все більше кількість областей відповідає "помаранчевій" зоні: де можуть посилити карантин

Областей з показниками "помаранчевої" зони в Україні побільшало.

В Україні через поширення коронавірусу станом на 5 жовтня вже вісім областей відповідають критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів залишаються у "жовтій" зоні.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Згідно з даними, "помаранчевій" зоні карантину відповідають показники у Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернівецькій областях.

Так, у Житомирській і Сумській областях перевищено коефіцієнти виявлення випадків коронавірусу. У Закарпатській і Рівненській областях перевищено показники динаміки рівня госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.

У Запорізькій і Херсонській областях перевищено одразу по два епідпоказники: рівні госпіталізацій і динаміки госпіталізацій. У Харківській області перевищені коефіцієнти виявлення випадків інфікування і рівні госпіталізацій.

У Чернівецькій області перевищено рівень госпіталізацій.

Нагадаємо, в Україні від 23 вересня в усіх регіонах запроваджується "жовта" зона, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців.

Міністерство охорони здоров’я України

За якими тепер обмеженнями живе Україна, читайте тут.

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