В Україні все більше регіонів частково відповідає "зеленій" зоні: які саме

МОЗ повідомляє про 15 областей, які частково відповідають "зеленій" зоні.

В Україні станом на 8 червня 2021 року всі регіони перебувають у "жовтій" карантинній зоні. Але збільшилася кількість регіонів, які частково відповідають "зеленій" зоні.

Про це свідчить інформація на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Так, 15 регіонів можуть перейти до "зеленої" зони адаптивного карантину. У них коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 менший, аніж 4%.Йдеться про такі області: Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.

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Водночас у місті Києві коефіцієнт нових випадків - 4,7%.

Тим часом, за показником охоплення тестуванням на коронавірус всі області України відповідають "зеленій" зоні.

Нагадаємо, уряд затвердив послаблення карантину для закладів культури та гостинності, масових заходів. Україні знову дозволені концерти, масові заходи, дискотеки, корпоративи та бенкети в закладах харчування.

Зокрема, заклади громадського харчування зможуть працювати без часових обмежень, а також зможуть проводити бенкети, майстер-класи, публічні події тощо. Також дозволено роботу дискотек, нічних клубів.

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