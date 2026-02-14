В Україні всерйоз візьмуться за таксистів: за що штрафуватимуть і які нові вимоги

© pixabay.com

Реклама

В Україні планують удосконалити законодавство, щоб вивести з тіні ринку пасажирських перевезень.

Про це пише Міністерство розвитку громад та територій.

Відповідно до нового законопроєкту, в Україні пропонують штрафувати таксистів:

Реклама

за перевезення пасажирів без офіційної реєстрації або поза межами офіційних замовлень — штраф 1700 грн. Самозайнятий перевізник зможе приймати замовлення виключно через цифрову платформу.

за роботу через платформу, якої немає в держреєстрі — штраф 8 500 грн;

за перевезенея без техогляду і таксометру — штраф 8 500 грн;

за порушення інших правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту — штраф 8 500 грн.

Водночас, на користь такстистів передбачено скасування застарілих норм, таких як штрафи за відсутність паперового дорожнього листа чи непроходження огляду лікарем кожної зміни.

Хто може бути таксистом

Як уточнює «Судово-юридична газета», відповідно до нового законопроєку, водієм таксі, на якому виконується перевезення пасажирів на замовлення зможе бути особа, яка:

досягла двадцяти років

має посвідчення водія категорії «В», дійсне протягом більш ніж двох років;

пройшла щорічний медичний огляд та отримала довідку встановленого зразка;

не притягалася до відповідальності за порушення правил дорожнього руху більш ніж п’ять разів за рік, що передує отриманню сертифіката водія;

не має судимості за вчинення кримінального правопорушення, не знятої чи не погашеної в установленому законом порядку.

Раніше ми писали, що зміниться для водіїв 2026 року.