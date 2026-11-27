Монета на честь Івана Павла ІІ / © Офіційний сайт Нацбанку

Реклама

Національний банк України випустив пам’ятну срібну монету «З миром у серці. Іван Павло ІІ», присвячену Папі Римському Івану Павлу II — одному з найвпливовіших польських діячів XX століття. Її введення в обіг присвятили 25-й річниці історичного візиту понтифіка до України.

Про це повідомив у п’ятницю, 27 листопада, Національний банк України.

Реклама

Іван Павло II (світське ім’я — Кароль Юзеф Войтила) був одним із найвідоміших релігійних і суспільних діячів XX століття. Його понтифікат став важливим періодом для Католицької церкви, а сам він відіграв значну роль у суспільно-політичному житті Європи.

Реклама

Особливе місце в українсько-польських відносинах посідає його візит до України в червні 2001 року. Ця подія стала знаковою для духовного життя країни, сприяла розвитку міжконфесійного діалогу та зміцненню зв’язків між українським і польським народами.

У Нацбанку наголосили, що заклики Івана Павла II до миру, солідарності та поваги до людської гідності особливо актуальні в умовах боротьби України за свободу й незалежність.

«Справжній мир ґрунтується на справедливості, повазі до людського життя та права кожного народу на вільне майбутнє», — зазначили в НБУ.

Який вигляд має пам’ятна монета Івана Павла II

Монету номіналом 10 гривень виготовили зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 грама. Дизайн доповнений елементом оздоблення у вигляді кольорового друку.

Реклама

На аверсі зображено двох людей, які обіймаються на знак примирення та взаємного прощення. Одна з постатей тримає оливкову гілку — традиційний символ миру.

© Офіційний сайт Нацбанку

Навколо композиції розміщено написи українською та польською мовами: «Прощаємо і просимо прощення» та «Przebaczamy i prosimy o przebaczenie». Це історична формула примирення, яку використовував Іван Павло II.

На реверсі розміщено портрет понтифіка з піднятою в жесті благословення рукою. На тлі зображено голуба, що злітає — символ Святого Духа, миру та свободи.

© Офіційний сайт Нацбанку

Написи по колу містять світське ім’я понтифіка та його папське ім’я українською і польською мовами.

Реклама

Який тираж монети та де її придбати

Художником пам’ятної монети став Володимир Таран, скульптором — Володимир Атаманчук.

Тираж становить 3 тисячі екземплярів.

Придбати монету «З миром у серці. Іван Павло ІІ» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України та в банків-дистриб’юторів. Інформацію про початок продажу та наявність монети НБУ рекомендує відстежувати на відповідних сайтах.

Нагадаємо, раніше Національний банк України відкрив продаж роликів пам’ятних обігових монет номіналом 10 гривень, присвячених Автономній Республіці Крим. Набір має назву «Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим» і складається з 25 монет.

Новини партнерів

Новини партнерів