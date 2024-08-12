В Україні вшестеро зросла захворюваність на COVID-19: скільки людей у лікарнях

Зараз в Україні циркулюють 10 підтипів штаму коронавірусу "Омікрон".
В Україні кількість захворювань на коронавірус зросла вшестеро за місяць. На стаціонарному лікуванні від COVID-19 перебувають понад 2500 пацієнтів.
Про це заступник голови МОЗ, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив на брифінгу 12 серпня.
Кузін заявив, що на сьогодні в Україні спостерігається підвищення захворюваності на коронавірус. Так, у червні було зафіксовано близько 2000 випадків COVID-19, а в липні – майже 12 000 випадків.
"На стаціонарному лікуванні перебуває понад 2,5 тисячі пацієнтів", – сказав головний санітарний лікар.
Він також повідомив, що зараз в Україні циркулюють 10 підтипів штаму коронавірусу "Омікрон". Зокрема, – і новий підтип FLiRT, який в Україні зафіксували у березні. Так, за результатами повногеномного секвенування зафіксовано вже п’ять випадків захворювання на FLiRT. Цей підтип швидше заражає людей під час короткотривалих контактів.
"Стосовно клінічного перебігу, його характеристики типові: швидкий початок, достатньо висока температура на перших днях захворювання, яка тримається до п’яти днів, і достатньо важко піддається лікуванню, подразнення горла, кашель. Інші симптоми схожі до звичайного ковіду", – розповів Кузін.
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Водночас підтип FLiRT не викликає важкого перебігу хвороби у людей без супутніх захворювань, які були вакциновані від коронавірусу або мають ревакцинацію за показаннями.
Як наголосив головний санлікар, наразі про запровадження обмежувальних заходів не йдеться.
Прогнозується, що в серпні та вересні триватиме зростання захворюваності на коронавірус. Очікується, що у вересні-жовтні почнуть циркулювати інші респіраторні інфекції, які обмежать циркуляції коронавірусу.
Нагадаємо, на Прикарпатті від штаму FLiRT померла 80-річна жінка.
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