В Україні всі регіони перейшли до "жовтої" зони: які обмеження діють

В Україні всі регіони перейшли до "жовтої" зони: які обмеження діють

Станом на 30 грудня всі регіони України перейшли до "жовтої" зони карантину.

Для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат або тимчасову довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Зазначимо, що термін дії "жовтого" сертифіката скоротили до 30 днів.

У межах жовтого рівня заборонено:

Відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;

Робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;

Проведення масових заходів;

Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

Робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);

Робота спортзалів, басейнів;

Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

Міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:

"жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

"зелений" COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Міжобласні та міжнародні перевезення.

Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.

Міністерство охорони здоров’я України

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В Україні станом на ранок 30 грудня зафіксовано 5 930 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 278 людей, 10 369 пацієнтів одужало.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, з них отримали першу дозу – 14 671 167 людей, отримали дві дози – 13 625 553 людини, отримали додаткову дозу – 3 302 людини, бустерну дозу – 3 672 людини. Загалом проведено 28 303 694 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Міністерство охорони здоров’я України