В Україні встановлено черговий рекорд щеплень від COVID-19: за добу вакцинували майже 292 тисячі осіб

В Україні встановлено черговий рекорд щеплень від COVID-19: за добу вакцинували майже 292 тисячі осіб

За добу 27 жовтня провакциновано 291 985 людей.

Станом на 28 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 16,5 млн щеплень. 28 жовтня від COVID-19 вакциновано рекордну кількість українців - майже 292 тисячі.

Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 28 жовтня в Україні проти COVID-19 вакциновано 291 985 людей - це новий рекорд щеплень. Одну дозу отримали 212 684 людини, повністю імунізовані - 79 301 людина. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 576 177 людей, з них отримали одну дозу – 9 576 175 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 217 383 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом вже проведено 16 793 558 щеплень.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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