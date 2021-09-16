В Україні встановлять спецкамери для контролю за дотриманням карантину: Денісова застерегла від втручань в особисте життя

В Україні встановлять спецкамери для контролю за дотриманням карантину: Денісова застерегла від втручань в особисте життя

Денісова наголосила, що чим більше передбачається втручання у приватність внаслідок запровадження таких заходів, тим вагомішими мають бути підстави для його обґрунтування.

В Україні у торговельних центрах планується встановити спеціальні камери для контролю за дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції в місцях масового скупчення людей. Своєю чергою, омбудсменка Людмила Денісова застерегла від втручання в особисте життя, якщо під час карантину в торговельних центрах встановлять такі спецкамери.

Про це йдеться в Telegram-каналі Людмили Денісової.

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"Наголошую на необхідності дотримання володільцями та розпорядниками у публічному та приватному секторах вимог законодавства у сфері захисту персональних даних під час встановлення систем відеоспостереження. Варто пам’ятати, що чим більше передбачається втручання у приватність внаслідок запровадження таких заходів, тим вагомішими мають бути підстави для його обґрунтування", - сказано в її повідомленні.

У зв'язку з цим працівники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради створили практичний інструмент з рекомендаціями й алгоритмами, аби забезпечити дотримання чинного законодавства та міжнародних стандартів у цій сфері у разі, якщо володілець під час карантину все ж вирішить встановити відеоспостереження.

Зокрема, повинно бути розміщене повідомлення, яке попереджає про те, що здійснюється відеоспостереження, і пояснення, з якою метою це робиться. Сам доступ до систем відеоспостереження, записів, серверів та аналітичних даних, пов’язаних із відеоспостереженням, має бути обмеженим. Також рекомендується вести реєстр усіх дій, що вчиняються із персональними даними. Більш детально із рекомендаціями можна ознайомитися тут.

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Нагадаємо, у Волинській області виявили чотири спалахи коронавірусу в освітніх закладах. Спалахи зафіксували у трьох школах і одному дитячому садочку.

Як повідомлялося, темпи поширення епідемії коронавірусу в Україні суттєво прискорилися за останні два тижні. Кількість нових випадків інфікування, смертей та госпіталізацій, які ще два тижні тому були подібними до минулорічних, продемонстрували випереджальне зростання.

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