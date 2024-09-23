В Україні втричі збільшили показники мобілізації – Міноборони

За словами міністра оборони, наступний крок – це реформа ТЦК, над якою уже триває робота.

Показники мобілізації в Україні вдалося збільшити в декілька разів

Про це міністр оборони Рустем Умєров розповів у своїй колонці для Forbes Ukraine.

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"Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових", – каже очільник Міноборони.

За його словами, наступний крок – це реформа ТЦК, над якою уже триває робота.

Також Умєров нагадав, що в Україні продовжується цифровізація армії. Було запущено додатки для військових "Армія+", "Резерв+" та майбутньому заплановано запуск "Ветеран+".

У "Резерві+" майже 3,5 млн українців отримали електронний військово-обліковий документ за хвилину. Це допомогло знизити фізичне навантаження на ТЦК і дати онлайн альтернативу на противагу застарілим радянським процесам.

Застосунком "Армія+" користуються 230 000 військових – від подання рапортів усіх видів до цифровізації даних по здоровʼю. Близько 20% з них офіцери, 15% – сержантський склад.

"У 2024 році Міноборони скасувало 16 журналів і паперових книг обліку. Попереду — перехід на 100% в діджитал документообіг", – додав міністр оборони.

Раніше депутат Олексій Гончаренко розповів, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

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