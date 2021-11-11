В Україні втричі зросла вартість трансплантації серця та легень: скільки коштує пересадка

В Україні втричі зросла вартість трансплантації серця та легень: скільки коштує пересадка

Востаннє ціни фіксували два роки тому.

В Україні втричі зросла вартість трансплантації серця та легень: рішення ухвалили в уряді.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Пересадка серця коштує два мільйони гривень, а легень – майже три мільйони. Втім, повна вартість і за операцію, і за реабілітацію компенсується державою. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, нові тарифи дозволять покрити всі витрати та дадуть можливість лікарням розвивати цей напрямок медичної допомоги.

До слова, востаннє ціни на такі операції встановлювали ще у 2019 році. Попередні тарифи не покривали витрат і реабілітацію.

Нині пересадку органів в Україні можуть здійснювати 43 медустанови. Втім, процедура проводиться у 22. Найбільший запит у державі - на пересадку нирок, а трансплантацію серця та легень щорічно потребують близько 300 пацієнтів.

Як повідомлялося, у вересні цього року у Львові медики вперше в Україні здійснили операцію трансплантації серця 13-річному хлопчикові. Крім того, було проведено операцію пересадки легень 56-річному львів’янину.

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