В Україні введуть нову допомогу, а прожитковий мінімум скасують: подробиці від Мінсоцполітики

У Мінсоцполітики вважають, що формально задекларований прожитковий мінімум недостатній, щоб забезпечити потреби людини. Тому його пропонують замінити.

В Україні планують ввести базову соціально допомогу. У майбутньому це має замінити прожитковий мінімум. Водночас розмір допомоги буде залежати від складу родини.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю каналу "Рада".

Зараз Міністерство соцполітики відповідний законопроєкт обговорює з органами центральної влади.

"Сьогодні формально задекларований прожитковий мінімум недостатній, щоб забезпечити потреби людини. Він не враховує, як людина проживає. А ми проживаємо допомогосподарствами. Одинокій людині дещо більше коштів треба, ніж допомогосподарству, наприклад, з шести осіб. Якщо діти і дорослі, то це інше переформатування...Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади і т.д. Для нас дуже важливо це роз'єднати", – розповіла міністерка.

Відтак, розмір допомоги залежатиме від складу родини. Наприклад, якщо в родині працюватиме лише чоловік (або дружина), а інший – займатиметься побутом, то це не означає, що держава має надавати допомогу у зв'язку з безробіттям. Бо фактично це рішення родини, а дохід одного з подружжя може бути достатній для родини.

Нині Міністерство соціальної допомоги завершує роботу над законопроєктом, який пропонує запровадити в Україні базову соціальну допомогу на заміну прожитковому мінімуму.

В ньому також пропонується об'єднати виплати. Наприклад, для людей з інвалідністю є близько 100 різних виплат. При тому розібратись з переліком виплат надто важко. Замість великої кількості виплат введуть всього дві: для тих, хто тимчасово зіштовхнувся з бідністю і виплату по догляду (якщо людина вже втратила працездатність).

Нагадаємо, експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин розповів, що в Україні було ухвалено рішення на найближчі три роки "заморозити" прожитковий мінімум і мінімальну зарплату.

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