В Україні можуть запровадити жорсткіші штрафи за перевищення швидкості: що чекає на водіїв

в Україні введуть жорсткіші штрафи за швидкість / © УНІАН

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В Україні готуються кардинальні зміни до законодавства щодо покарань за перевищення швидкості. Законопроєкт, зареєстрований у Парламенті та наразі знаходиться на розгляді комітету з питань правоохоронної діяльності, передбачає значне посилення відповідальності для водіїв. Головна новація — скасування так званої «пільги» у +20 км/год, що означає початок відповідальності вже з +10 км/год.

Про це йдеться у законопроєкті №13314.

Нові суми штрафів та можливі наслідки

Згідно з новим законопроєктом, штрафи зростатимуть поступово, залежно від ступеня перевищення швидкості:

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+10-20 км/год — 340 гривень

+21-30 км/год — 680 гривень

+31-40 км/год — 1 360 гривень

+41-60 км/год — 1 700 гривень

+61-80 км/год — 2 720 гривень

понад 80 км/год — 3 400 гривень

Особливо суворе покарання чекає на тих, чиє порушення швидкісного режиму призвело до аварії. У таких випадках водій може позбутися прав на термін до одного року.

Ініціатор законопроєкту, депутат Володимир Крейденко, зазначає, що ці зміни спрямовані на наближення українського законодавства до європейських стандартів. Там подібних «поблажок» у правилах дорожнього руху просто не існує. Наразі законопроєкт проходить слухання і його остаточна доля ще не вирішена.

Нагадаємо, все більше українців отримують штрафи за порушення правил дорожнього руху, які насправді вчинили не вони. Найчастіше це трапляється, коли автомобілем користувався родич або знайомий, але офіційно за кермом зазначений власник — саме йому автоматично нараховують штраф.