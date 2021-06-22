В Україні вводять "чекапи" здоров'я: як відбуватимуться обстеження і про які процедури йдеться

Українці завдяки електронному кабінету зможуть відстежувати проходження медичних оглядів.

В Україні введуть медичні чекапи, тобт повні регулярні медичні обстеження. Йдеться про проведення безкоштовного скринінгу неінфекційних хвороб, зокрема, і моніторингу аналізу крові.

Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко 22 червня.

"Ми впроваджуємо спільну відповідальність як лікаря, який повинен спілкуватися з людиною, яка підписала з ним декларацію, так і людини, яка повинна відслідковувати стан свого здоров'я і спілкуватися щодо проходження скринінгових програм. Пацієнт щодва роки повинен пройти скринінг раку молочної залози. Якщо йому не запропонували - буде пушповідомлення, треба буде з сімейним лікарем поспілкуватися. А у нас система буде аналізувати, які лікарі запропонували і який відсоток пройшов", - сказав голова МОЗ.

Ляшко уточнив, що контролювати медогляди можна буде в цифровому форматі у застосунку "Дія", де запустять кабінет пацієнта. Так, стежити за графіком медоглядів можна буде саме в електронному кабінеті.

"Ми говоримо про регулярний моніторинг аналізу крові, який може показувати певні патологічні зміни, які відбуваються в організмі, а також про певні скринінгові програми, наприклад, раннього виявлення раку прямої кишки, раку молочної залози. Це буде направлення на мамографію", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні проводитимуть повні медичні обстеження щодва роки для громадян, які старші 55 років.

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