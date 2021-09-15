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В Україні вводять COVID-сертифікати з кольоровими відмітками: українцям пояснили нюанси нового документа

В Україні вводять COVID-сертифікати з кольоровими відмітками: українцям пояснили нюанси нового документа

Міністерство цифрової трансформації

COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки лише в цифровому форматі.

У застосунку "Дія" українцям стануть доступними внутрішні COVID-сертифікати двох типів - "жовтий” та “зелений". Над їхньою розробкою наразі працюють Мінцифри, МОЗ та НСЗУ. Так званий “жовтий” сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Так, “жовтий” сертифікат діятиме 120 днів і його можна буде отримати, зокрема, після першої дози вакцини. Термін дії "зеленого" - 365 днів. Його ж можуть отримати лише ті, хто пройшов повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали дві дози вакцини.

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Після закінчення терміну дії міжнародного COVID-сертифіката, його буде автоматично подовжено. Він також діятиме 365 днів від моменту щеплення.

Як наголошується, COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки лише в цифровому форматі. Друкувати сертифікати на папері відповідного кольору не потрібно. 

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, що внутрішні COVID-сертифікати допоможуть зберегти економічну активність у разі введення “жовтої” зони. Із цими документами під час карантину бізнес матиме змогу продовжувати працювати та розвиватися.

Надалі ж у планах розробників зробити так, щоб українці, які не мають смартфонів, зможуть згенерувати сертифікат на порталі "Дія" та роздрукувати його.

© Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство охорони здоров’я України
© Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство охорони здоров’я України

"Зараз ми активно працюємо над впровадженням цього функціонала в застосунку "Дія". Згодом також додамо можливість згенерувати сертифікат на порталі Дія та роздрукувати його, якщо у вас немає смартфона або вам зручніше користуватися паперовим варіантом", — пояснив Михайло Федоров. 

На сьогодні, за статистикою, близько 650 тисяч українців згенерували внутрішні та міжнародні сертифікати в "Дії". Тисячі людей вже протестували міжнародні COVID-сертифікати в різних країнах Європи.

Нагадаємо,19 серпня Євросоюз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським, а тому дозволяють громадянам України вільно подорожувати з ними.

Як повідомлялося, карантин в Україні  в "жовтій" і "червоній" зонах змінено. Відповідні оновлення уряд вніс до постанови № 1236, яка і регулює карантинні обмеження. За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, зміни до "карантинної" постанови не посилюють обмеження, а деякою мірою їх послаблюють.

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Новини України: в "Дії" буде два Covid-сертифікати – чим відрізняються і як ними користуватися

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