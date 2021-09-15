В Україні вводять COVID-сертифікати з кольоровими відмітками: українцям пояснили нюанси нового документа

COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки лише в цифровому форматі.

У застосунку "Дія" українцям стануть доступними внутрішні COVID-сертифікати двох типів - "жовтий” та “зелений". Над їхньою розробкою наразі працюють Мінцифри, МОЗ та НСЗУ. Так званий “жовтий” сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Так, “жовтий” сертифікат діятиме 120 днів і його можна буде отримати, зокрема, після першої дози вакцини. Термін дії "зеленого" - 365 днів. Його ж можуть отримати лише ті, хто пройшов повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали дві дози вакцини.

Читайте також: Україна запускає COVID-сертифікати в "Дії": покрокова інструкція для отримання "ковідного документа"

Після закінчення терміну дії міжнародного COVID-сертифіката, його буде автоматично подовжено. Він також діятиме 365 днів від моменту щеплення.

Як наголошується, COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки лише в цифровому форматі. Друкувати сертифікати на папері відповідного кольору не потрібно.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, що внутрішні COVID-сертифікати допоможуть зберегти економічну активність у разі введення “жовтої” зони. Із цими документами під час карантину бізнес матиме змогу продовжувати працювати та розвиватися.

Надалі ж у планах розробників зробити так, щоб українці, які не мають смартфонів, зможуть згенерувати сертифікат на порталі "Дія" та роздрукувати його.

Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство охорони здоров’я України

"Зараз ми активно працюємо над впровадженням цього функціонала в застосунку "Дія". Згодом також додамо можливість згенерувати сертифікат на порталі Дія та роздрукувати його, якщо у вас немає смартфона або вам зручніше користуватися паперовим варіантом", — пояснив Михайло Федоров.

На сьогодні, за статистикою, близько 650 тисяч українців згенерували внутрішні та міжнародні сертифікати в "Дії". Тисячі людей вже протестували міжнародні COVID-сертифікати в різних країнах Європи.

Нагадаємо,19 серпня Євросоюз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським, а тому дозволяють громадянам України вільно подорожувати з ними.

Як повідомлялося, карантин в Україні в "жовтій" і "червоній" зонах змінено. Відповідні оновлення уряд вніс до постанови № 1236, яка і регулює карантинні обмеження. За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, зміни до "карантинної" постанови не посилюють обмеження, а деякою мірою їх послаблюють.

Як працюватимуть школи, ресторани і транспорт за новими правилами та які привілеї матимуть вакциновані українці, читайте тут.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини України: в "Дії" буде два Covid-сертифікати – чим відрізняються і як ними користуватися

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання