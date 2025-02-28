В Україні впроваджують екстрені відключення світла: яких областей це стосується

Причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб'єкти.
У місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення.
Про це повідомили в ДТЕК.
"За командою Укренерго у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення", – йдеться в повідомленні.
За даними Укренерго, першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес.
"ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)", – йдеться в повідомлені.
Та додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись.
Нагадаємо, за словами генерального директору ДТЕК Максим Тімченко синхронізація з європейською енергосистемою стала одним з найважливіших рішень для України та дозволила посилити енергобезпеку країни.
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