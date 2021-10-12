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В Україні вводять нові правила для пасажирських перевезень: які документи треба для поїздок між регіонами

В Україні вводять нові правила для пасажирських перевезень: які документи треба для поїздок між регіонами

УНІАН

Нові правила міжрегіональних перевезень не поширюються на дітей.

В Україні від 21 жовтня діятимуть нові правила для пасажирських перевезень пасажирів між регіонами. Для кожної карантинної зони визначено необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири задля поїздок між регіонами України 

Перелік цих документів 12 жовтня оприлюднило МОЗ.

Так, для пересування в межах регіонів з "жовтим" рівнем епіднебезпеки буде необхідний або документ про отримання принаймні однієї дози вакцини проти COVID-19 або негативний результат ПЛР-тесту або експрестесту на COVID-19, який чинний 72 години. 

У разі прямування в регіон з "червоним" рівнем епіднебезпеки необхідний один із документів: 

  • Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації 
  • Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години. 

Йдеться, як про регулярні, так і нерегулярні перевезення пасажирів. А саме автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Нові правила міжрегіональних перевезень не поширюються на неповнолітніх. Норми не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

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