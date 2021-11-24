В Україні вводять обов'язкове зчитування QR-коду COVID-сертифікатів: названо суму штрафів за порушення

Якщо не просканувати QR-коду "ковід"-сертифікату, може загрожувати штраф.
COVID-сертифікати в Україні тепер обов'язково повинні зчитувати через застосунок "Дія", а не просто візуально перевіряти їх. За недотримання цієї норми передбачено чималі штрафи.
Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко на засіданні уряду 24 листопада.
За його словами, представники закладів тепер мають не просто запитувати про наявність сертифікату або перевіряти їхню візуальну наявність на вході до закладу, а повинні зчитувати своїм смартфоном QR-код COVID-сертифікатів за допомогою застосунку "Дія".
"Без зчитування сертифікату документ вважається ненаданим та неперевіреним", - наголосив міністр.
У разі відсутності у відвідувачів та співробітників необхідних документів власнику закладу загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.
Нагадаємо, в Україні посилять обмеження у регіонах "жовтої" зони. Областям треба готуватися до нового спалаху коронавірусу.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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