В Україні вводять обов'язкове зчитування QR-коду COVID-сертифікатів: названо суму штрафів за порушення

В Україні вводять обов'язкове зчитування QR-коду COVID-сертифікатів: названо суму штрафів за порушення

Якщо не просканувати QR-коду "ковід"-сертифікату, може загрожувати штраф.

COVID-сертифікати в Україні тепер обов'язково повинні зчитувати через застосунок "Дія", а не просто візуально перевіряти їх. За недотримання цієї норми передбачено чималі штрафи.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко на засіданні уряду 24 листопада.

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За його словами, представники закладів тепер мають не просто запитувати про наявність сертифікату або перевіряти їхню візуальну наявність на вході до закладу, а повинні зчитувати своїм смартфоном QR-код COVID-сертифікатів за допомогою застосунку "Дія".

"Без зчитування сертифікату документ вважається ненаданим та неперевіреним", - наголосив міністр.

У разі відсутності у відвідувачів та співробітників необхідних документів власнику закладу загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні посилять обмеження у регіонах "жовтої" зони. Областям треба готуватися до нового спалаху коронавірусу.

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