В Україні виявили 28 видів небезпечних товарів: перелік

Зафіксовано 28 видів товарів, що могли становити загрозу для здоров’я / © Pixabay

В Україні від початку 2025 року виявили 28 видів небезпечної нехарчової продукції, яка становила загрозу для споживачів. Серед них — іграшки, зарядні пристрої та побутова електроніка.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

За даними відомства, загалом вилучено понад 35 тисяч одиниць.

Серед вилучених з обігу товарів:

12 видів іграшок

8 видів зарядних пристроїв

8 видів електричного та електронного обладнання (настільні лампи, фени, обігрівачі, подовжувачі)

Експерти Держпродспоживслужби наголошують на необхідності:

перевіряти інформацію про продукцію в базі даних «Увага»

звертати увагу на наявність маркування, інструкцій та сертифікатів відповідності

повідомляти про підозрілу продукцію до територіальних органів Держпродспоживслужби

