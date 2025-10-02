ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

В Україні виявили 28 видів небезпечних товарів: перелік

Загалом із ринку вилучено понад 35 тисяч одиниць такої продукції.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зафіксовано 28 видів товарів, що могли становити загрозу для здоров'я

Зафіксовано 28 видів товарів, що могли становити загрозу для здоров’я / © Pixabay

В Україні від початку 2025 року виявили 28 видів небезпечної нехарчової продукції, яка становила загрозу для споживачів. Серед них — іграшки, зарядні пристрої та побутова електроніка.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

За даними відомства, загалом вилучено понад 35 тисяч одиниць.

Серед вилучених з обігу товарів:

  • 12 видів іграшок

  • 8 видів зарядних пристроїв

  • 8 видів електричного та електронного обладнання (настільні лампи, фени, обігрівачі, подовжувачі)

Експерти Держпродспоживслужби наголошують на необхідності:

  • перевіряти інформацію про продукцію в базі даних «Увага»

  • звертати увагу на наявність маркування, інструкцій та сертифікатів відповідності

  • повідомляти про підозрілу продукцію до територіальних органів Держпродспоживслужби

Раніше ми писали про небезпеку дубайского шоколаду, популярність якого зараз просто шалена. Що про це відомо — читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie