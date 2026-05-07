В Україні виявили чорного "жука-гіганта": що це за комаха і чи небезпечна вона

Великий чорний водолюб

У водоймах Одеської області зафіксували появу великого чорного водолюба — найбільшого представника водних жуків у Європі. Комаха, що сягає 5 сантиметрів у довжину, наразі перебуває у фазі сезонної міграції, через що її частіше можна зустріти поблизу ставків, озер та лиманів.

Про це повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв із Національного природного парку «Тузлівські лимани».

Поведінка та раціон «велетня»

Попри загрозливий вигляд і значні розміри, великий чорний водолюб не є агресивним. Науковець зазначає, що цей вид веде переважно «вегетаріанський» спосіб життя, живлячись водоростями та рослинними рештками.

За словами Івана Русєва, жук поводиться спокійно і не становить загрози для людей, оскільки фактично не має інструментів для нанесення серйозних пошкоджень.

«Це майже повністю „вегетаріанець“ і фактично не має чим серйозно вкусити людину. Іноді він може споживати білкову їжу, але лише тоді, коли така здобич не чинить опору», — пояснив дослідник.

Як не переплутати з хижаком

Експерти закликають не плутати водолюба з іншим поширеним видом — жуком-плавунцем. На відміну від мирного водолюба, плавунець є активним хижаком. Головні відмінності між комахами полягають у їхніх зовнішніх ознаках та поведінці.

Зокрема, плавунець приблизно удвічі менший за водолюба, а по краях його панцира проходить світла облямівка, тоді як водолюб має повністю чорне забарвлення. Крім того, ці жуки мають різний характер: якщо мирний водолюб не становить загрози, то плавунець є активним хижаком і може боляче вкусити, якщо взяти його до рук.

Науковці наголошують, що великий чорний водолюб може захищатися щелепами лише у випадку, якщо його сильно стиснути в руках. За даними енциклопедії Britannica, укус може бути неприємним, але не є небезпечним для здоров’я людини.

Головна порада біологів при зустрічі з великими водними комахами — дотримуватися дистанції. Краще обмежитися спостереженням або фотофіксацією, не намагаючись ловити жуків руками. Це убезпечить від випадкових укусів та збереже спокій мешканців водойм.

