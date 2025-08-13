В Україні виявили комара, який переносить віруси та може паралізувати: що потрібно знати

Тигровий комар / © Фото з відкритих джерел

Реклама

На території України зростає загроза від нового виду кровосисних комах — тигрового комара, який здатний переносити серйозні вірусні захворювання.

Про це повідомив ентомолог Національного природного парку “Тузлівські лимани” Євгеній Халаїм в коментарі “Телеграфу”.

За його словами, на території України мешкає 10–15 видів комарів, але останніми роками з’явився ще один — тигровий комар.

Реклама

Цей вид особливо небезпечний тим, що може переносити віруси, серед яких лихоманка Західного Ніла, денге, чікінгунья, Зіка та жовта лихоманка. На відміну від місцевих видів, тигровий комар активно кусає навіть удень.

Гарячка Західного Ніла: серйозна загроза здоров’ю

Геморагічна гарячка Західного Ніла передається через укуси комарів. У більшості людей інфекція проходить безсимптомно, проте у 20% випадків виникають грипоподібні симптоми: висока температура, головний біль, біль у м’язах і суглобах, нудота, діарея, слабкість. Також можливі ураження нервової системи — менінгіт, енцефаліт, розлади свідомості та навіть паралічі.

Як відрізнити тигрового комара

Тигровий комар. / © Фото з відкритих джерел

Тигровий комар (Aedes albopictus) легко впізнати за чорними та білими смугами на ногах і чорно-білим забарвленням тіла. Кров’ю харчуються тільки самки, тоді як самці живляться нектаром квітів.

Ентомолог радить використовувати спеціальні репеленти для захисту від різних видів комарів, оскільки один препарат може бути ефективним проти одних, але малоефективним проти інших. Народні методи, як-от полин, допомагають частково, проте повної гарантії безпеки вони не дають.

Реклама

Раніше ТСН.ua розповідав, що в Україні мешкає один із найсмертоносніших мисливців планети, якого ви точно бачили.