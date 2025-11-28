ТСН у соціальних мережах

В Україні виявили майно бойовиків російської ПВК "Вагнер" — Офіс генпрокурора

На об’єкти нерухомості, що належать особам, причетним до діяльності бойовиків, накладено обтяження.

В Одеській і Харківській областях правоохоронці виявили нерухомість, яка належить бойовикам російської приватної військової компанії «Вагнер». Йдеться про квартири, житлові будинки та земельні ділянки.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

«За клопотанням прокурорів накладено обтяження на об’єкти нерухомості, що належать особам, причетним до діяльності бойовиків приватної військової компанії», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, в управління АРМА передано майно осіб, причетних до діяльності ПВК «Редут». Зокрема, арештовано комерційне приміщення площею 500 м² та земельну ділянку вартістю понад 2 млн грн.

Заходи з арешту майна виконували слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції України.

«Досудове розслідування триває. Органи прокуратури продовжують забезпечувати збереження активів та вживати заходів для блокування майна, пов’язаного з учасниками приватних військових формувань», — наголосили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила про долю групи «Вагнер», яка відігравала важливу роль в повномасштабній російській агресії проти України.

