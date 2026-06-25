В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки зі токсичним свинцем і кадмієм: що відомо (фото)

Іграшки / © pixabay.com

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Держпродспоживслужба виявила в Україні низку небезпечних дитячих іграшок, які можуть становити загрозу для здоров’я та життя дітей. За результатами планових перевірок до переліку небезпечної продукції потрапили дев’ять популярних товарів, більшість із яких містять небезпечні концентрації свинцю та кадмію.

Про це відомство повідомило на своєму сайті.

Як повідомив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор, саме дитячі товари перебувають у центрі уваги ринкового нагляду, адже навіть звичайні на вигляд іграшки можуть становити серйозну загрозу.

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У відомстві закликали батьків перевірити, чи немає вдома продукції з оприлюдненого списку, та одразу припинити її використання у разі виявлення.

Одним із небезпечних товарів визнали LED-нічник із кнопкою «Куля». Під час перевірки у ньому виявили значне перевищення допустимого вмісту кадмію та свинцю. У Держпродспоживслужбі зазначають, що ці речовини можуть накопичуватися в організмі дитини, негативно впливати на нервову систему та спричиняти загальне отруєння.

Нічник LED мережевий з кнопкою «Куля» / © Держпродспоживслужба

До переліку також потрапив набір для мильних бульбашок із бластером і рідиною. У ньому лабораторні дослідження також зафіксували перевищення допустимих норм кадмію та свинцю.

Іграшка-набір для мильних бульбашок / © Держпродспоживслужба

Небезпечною визнали й дитячу літаючу іграшку. За даними Держпродспоживслужби, виріб містить надмірну кількість кадмію та свинцю.

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Іграшка-набір для мильних бульбашок / © Держпродспоживслужба

Водночас іграшка «Собака» у переносці з м’якою кісткою потрапила до списку не через вміст шкідливих речовин, а через використання швидкозаймистого матеріалу, який може легко спалахнути.

Іграшка «Собака» у переносці з м’якою кісткою / © Держпродспоживслужба

Ще одним небезпечним товаром став іграшковий дитячий візочок. Під час перевірки встановили, що він створює ризик отримання тілесних ушкоджень, а також може становити небезпеку удушення або асфіксії.

Іграшковий візочок / © Держпродспоживслужба

До переліку також внесли іграшку «Слоненя музичний телефон», у якій виявили значне перевищення допустимого вмісту кадмію та свинцю.

Іграшка «Слоненя музичний телефон» / © Держпродспоживслужба

Аналогічні порушення зафіксували і в музичній іграшці-тварині. За результатами досліджень, товар не відповідає встановленим вимогам безпеки через надмірний вміст важких металів.

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Іграшка музична тварина / © Держпродспоживслужба

Також небезпечною визнали дитячий розвиваючий телефон зі звуками. Під час перевірки у виробі виявили перевищення допустимих норм кадмію та свинцю.

Іграшка дитячий розвиваючий зі звуками телефон / © Держпродспоживслужба

Крім того, до списку потрапив дитячий музичний телефон зі світлом. У ньому лабораторні дослідження показали значне перевищення допустимого вмісту свинцю.

Іграшка дитячий музичний телефон зі світлом / © Держпродспоживслужба

У Держпродспоживслужбі радять перед купівлею дитячих товарів перевіряти наявність знака відповідності технічним регламентам, вимагати у продавця декларацію про відповідність, звертати увагу на різкий хімічний запах і якість матеріалів, а також перевіряти, щоб кришка батарейного відсіку була надійно закріплена. Якщо зазначені іграшки залишаються у продажу, про це просять повідомляти територіальні органи служби.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий небезпечний тренд у соціальних мережах, який масово калічить дітей по всьому світу. Підлітки почали гріти популярні іграшки сквіші у мікрохвильовках, що призводить до потужних вибухів розпеченого гелю прямо в обличчя.

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