ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
476
Час на прочитання
1 хв

В Україні викрили чотири схеми ухилення від мобілізації: затримано посадовця КСУ

СБУ та Нацполіція затримали 4 організаторів схем ухилення від мобілізації.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Підозрюваний

Затриманий підозрюваний / © СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили нову мережу організаторів незаконних схем ухилення від мобілізації. Серед затриманих — науковий консультант судді Конституційного суду, який використовував свою посаду для отримання хабарів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Згідно з даними слідства, державний службовець використовував статус адвоката для приховування схеми отримання хабарів. Під виглядом юридичної допомоги він пропонував військовозобов’язаним "вирішити питання" із військовим обліком — за 15 тисяч доларів обіцяв зняти з розшуку в ТЦК та оформити фіктивне бронювання на оборонному підприємстві.

Також було затримано:

  • Депутатку-лікаря на Буковині. Вона продавала фальшиві медичні довідки, які військовозобов’язані купляли для виїзду за кордон.

  • Двох працівників ТЦК на Полтавщині, які за хабарі вносили фальшиві дані у військовий облік — зокрема, про проходження ВЛК із відміткою, що військовозобов’язаний не перебуває у розшуку.

  • Організатора «критичного працевлаштування» у Черкасах, який пропонував уникнути призову влаштувавшись в агрокомпанію.

Усім фігурантам оголошено підозри за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України. Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, прикордонники витягли порушника кордону з цистерни з олією.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie