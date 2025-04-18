В Україні викрили чотири схеми ухилення від мобілізації: затримано посадовця КСУ

Затриманий підозрюваний / © СБУ

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Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили нову мережу організаторів незаконних схем ухилення від мобілізації. Серед затриманих — науковий консультант судді Конституційного суду, який використовував свою посаду для отримання хабарів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Згідно з даними слідства, державний службовець використовував статус адвоката для приховування схеми отримання хабарів. Під виглядом юридичної допомоги він пропонував військовозобов’язаним "вирішити питання" із військовим обліком — за 15 тисяч доларів обіцяв зняти з розшуку в ТЦК та оформити фіктивне бронювання на оборонному підприємстві.

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Також було затримано:

Депутатку-лікаря на Буковині. Вона продавала фальшиві медичні довідки, які військовозобов’язані купляли для виїзду за кордон.

Двох працівників ТЦК на Полтавщині, які за хабарі вносили фальшиві дані у військовий облік — зокрема, про проходження ВЛК із відміткою, що військовозобов’язаний не перебуває у розшуку.

Організатора «критичного працевлаштування» у Черкасах, який пропонував уникнути призову влаштувавшись в агрокомпанію.

Усім фігурантам оголошено підозри за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України. Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, прикордонники витягли порушника кордону з цистерни з олією.