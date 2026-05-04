В Україні викрили корупційні схеми в ТЦК на десятки мільйони гривень: що знайшли під час обшуків (фото)
В Україні пройшли масові обшуки у чинних та колишніх посадовців ТЦК. Правоохоронці знайшли незадеклароване майно на 92 мільйони гривень, серед якого Tesla та іноземна валюта.
В Україні правоохоронці викрили масштабну корупцію в ТЦК: посадовці незаконно збагатилися на майже 92 млн грн. Під час обшуків у них вилучили автомобілі Tesla, мотоцикли та великі суми готівки.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Повідомляється, що слідчі та оперативники провели 44 обшуки у 16 областях України. Перевірили квартири та робочі кабінети як теперішніх, так і колишніх керівників ТЦК різного рівня. Спільну операцію провели ДСР Нацполіції, ДБР та прокуратура.
Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобілі Tesla різних моделей, мотоцикли, готівку в гривнях та іноземній валюті, а також документи, що можуть свідчити про відмивання грошей — зокрема договір про отримання 1 млн грн як «безповоротної допомоги».
Слідство встановило суттєві розбіжності між офіційними доходами посадовців та їхнім реальним станом:
Начальник районного ТЦК в Одесі - за час роботи отримав активів на понад 45 млн грн.
Помічник начальника об’єднаного міського ТЦК - різниця в декларації становить 10 млн грн.
Колишній офіцер відділення рекрутингу - виявлено активи на 6,6 млн грн, які не відповідають доходам.
Окрім кримінальних проваджень, за кілька днів було складено понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення. Вони стосуються порушення вимог фінансового контролю, конфлікту інтересів та незаконного сумісництва.
«Такі відпрацювання спрямовані не лише на викриття окремих фактів корупції, а на системне очищення сфери комплектування та соціальної підтримки від зловживань. Йдеться про відновлення довіри до інституцій, які в умовах війни виконують критично важливу функцію для держави», — зазначили у поліції.
Наразі досудове розслідування триває, правоохоронці збирають докази для оголошення підозр.
