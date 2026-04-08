В Україні викрили наркосхему з вейпами: вилучили товару на понад 17 млн грн

Наркотики у вигляді вейпів

Реклама

Правоохоронці викрили організовану групу, яка налагодила постачання наркотиків з ЄС та збувала їх по Україні у вигляді вейпів. Вартість вилученої продукції на «чорному ринку» становить близько 17,4 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Деталі «схеми» з наркотиками

За даними слідства, схему організував 35-річний киянин, який залучив ще чотирьох спільників. Вони контрабандою ввозили екстракт канабісу з високим вмістом тетрагідроканабінолу, маскуючи його під харчові продукти, після чого заправляли ним pod-системи. Замовлення приймали через Telegram-канал, а готову продукцію доставляли клієнтам поштою або через мережу збувачів по всій країні. Вартість одного такого вейпа становила від 1800 до 4000 гривень, а щомісячний прибуток перевищував 10 млн грн.

Реклама

Під час понад 30 обшуків у різних регіонах правоохоронці вилучили понад 700 вейпів із наркотиками, 4 кг екстракту канабісу, 3,5 кг цукерок із вмістом психоактивних речовин, техніку, банківські картки, автомобілі та інші докази незаконної діяльності.

Організатора затримали та повідомили про підозру, ще чотирьом учасникам також інкримінують збут наркотиків. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

