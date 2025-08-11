Росіяни перетворили дітей з окупованих територій на товар - подробиці

Діти / © Pixabay

Реклама

Російські окупанти продовжують геноцидну політику щодо українського народу, застосовуючи найцинічніші методи. Зокрема, з 2014 року і дотепер триває незаконне усиновлення дітей з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив омбудсман Лубінець Дмитро у Telegram.

За його словами, нещодавно було виявлено онлайн-ресурс, де окупанти «пропонують обрати» українську дитину за описом, ніби це товар, а не людина.

Реклама

У зв’язку з цим Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до правоохоронних органів для належного реагування. Він наголосив, що такі дії є грубим порушенням прав дитини і можуть містити ознаки торгівлі людьми.

«Україна робить усе можливе, щоб повернути всіх українських дітей. Це питання їхнього життя та безпеки. Ми розраховуємо на рішучу підтримку міжнародної спільноти заради порятунку дітей», — підкреслив Лубінець.

нагадаємо, раніше засновник і керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба повідомляв, про те, що від 2014 року діти з окупованих територій — Луганщини, Донеччини і Криму — систематично вивозилися на замовлення російських сімей під Москву та до інших регіонів Росії.