В Україні викрили ще 5 ухилянтських схем: що придумали нового, аби не йти в армію

СБУ накрила мережу ухилення від мобілізації: затримано організаторів у кількох регіонах

В Україні правоохоронці викрили і заблокували ще п’ять нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах.

Про це передає пресслужба СБУ.

За суми від 5 до 20 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Для цього робили підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Київщина

На Київщині співробітники СБУ затримали посадовця місцевої філії Державного підприємства «Ліси України», який фіктивно влаштовував ухилянтів до себе з подальшим «бронюванням».

Він торгував вакантними посадами в підпорядкованому йому підрозділі пожежної охорони держустанови.

Також в столичному регіоні викрито 4-х ділків, які через знайомих в ТЦК безпідставно оформили відстрочки більше сотні військовозобов’язаним.

Для цього фігуранти «на папері» влаштовували своїх клієнтів на місцеві підприємства критичної інфраструктури.

Прикарпаття

В Івано-Франківській області підозру отримали керівник регіонального депо «Укрзалізниці» та його заступник, які призначали ухилянтів на посади з обслуговування рухомого складу.

Проте нові «працівники» не з’являлись на робочих місцях. Їхню зарплату і навіть премії ділили між собою начальники.

Черкащина

На Черкащині викрито прикордонника, який намагався підкупити своє керівництво. За хабар він сподівався «непомітно» залишити місце служби.

Вінницька область

У Вінницькій області затримано рецидивіста, якого раніше вже викрили на організації незаконної міграції.

Відбуваючи умовний термін, він забезпечував ухилянтів «кортежем» у напрямку південного кордону. Спочатку їхав «водій-розвідник», який відстежував блокпости, а за ним — авто з клієнтами.

Наразі затриманим повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

