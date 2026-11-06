В Україні випав перший сніг: які міста накрила "зима" та де очікувати морозів до -6 (відео)

Перший сніг / © pexels.com

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В Україні вже випадає перший сніг. У соцмережах активно поширюють відео явища.

У Черкасах дощить зі снігом, у Шостці на Сумщині пройшов сильний град.

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Сніг також уже падає у Татарові та Буковелі на Івано-Франківщині, а також на Стрийщині Львівської області.

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Перший сніг пролітав і у Вінниці.

Дата публікації 15:12, 06.11.26 Кількість переглядів 12 В Україні вже випадає перший сніг

Синоптики попередили про сніг та ожеледицю

За прогнозом Укргідрометцентру, у ніч проти 7 листопада в Україні, крім заходу, а вдень у центральних, південних і східних областях очікується невеликий сніг. На півдні та сході — з дощем. Подекуди прогнозують ожеледицю.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в західних областях 1-6° морозу; вдень в Україні 0-6° тепла.

На Європу сунуть заметілі до пів метра

Раніше ми писали про те, що Північну та Центральну Європу попередили про перший потужний удар зими — новий атлантичний циклон принесе значне похолодання і хуртовини. Місцями сніговий покрив сягне пів метра, а дороги опиняться під заметами.

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Великий циклон принесе до окремих регіонів Європи потужні снігопади, через які висота снігового покриву місцями сягатиме 50 см. На дорогах можливі значні замети та ускладнення руху.

Антициклон надалі переміщатиметься з північного заходу Європи через центральні райони континенту в бік південного сходу. Зокрема, Польща через його вплив залишатиметься переважно без значних опадів. Водночас частіші прояснення сприятимуть подальшому похолоданню — особливо відчутним воно стане до початку другої декади листопада.

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