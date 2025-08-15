Трамп і Путін / © Getty Images

Україна визначила три ключові критерії, за якими оцінюватиме результати переговорів в Анкориджі.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Головні умови:

Негайне і повне припинення вогню. Подоляк наголосив, що припинення смертей є першочерговою умовою для початку будь-якого політичного процесу.

Узгоджені принципи мирного процесу без права вето Росії. Україна наполягає на реальному тристоронньому форматі переговорів, де принципи визначатимуться спільно з Європою, а не диктуватимуться Москвою.

Чіткий сигнал іншим країнам про санкції. Підтримка агресії Росії має призвести до ізоляції та втрати ринків для всіх, хто надає їй ресурси.

Михайло Подоляк підкреслив, що не може бути жодних компромісів щодо територій України чи особливих статусів для окупованих районів.

«Ані торгу територіями, ані особливих статусів для окупованих районів. Спершу припиняють умирати люди, потім розпочинається політика. Очевидно, що Президент Трамп хоче покинути Аляску миротворцем, а не статистом у чужому (читай — російському) сценарії. Це можливо лише тоді, коли перший пункт про припинення вогню буде виконано буквально за години», — зазначив Подоляк.

В іншому разі, заявляє Подоляк, мають бути застосовані жорсткі інструменти тиску.

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним на Алясці. Участь у переговорах візьмуть ключові міністри та радники обох країн.

Президент РФ Володимир Путін прилетить до американського міста Анкоридж на Алясці у п’ятницю, 15 серпня, рівно об 11 годині за місцевим часом (о 22 годині за Києвом).

Водночас у Білому домі стверджують, що зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.