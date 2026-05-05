В Україні "вжарить" до +27, але скоро — нове похолодання: синоптикиня назвала дати

За даними синоптикині Наталки Діденко, зміна погоди очікується наприкінці тижня — локальні дощі, грози, зниження температури повітря.

Світлана Несчетна
Травень тішить теплом

Травень тішить теплом

У середу, 6 травня, літня погода в Україні триватиме. Вдень очікується +22+27 градусів, лише південна частина побуде свіжішою, +17+21 градус.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Дощі у більшості областей України малоймовірні, буде дуже багато сонця.

«Невеликий виняток: локальні дощі пройдуть завтра на Луганщині і аж ввечері в середу можливі в західній частині», — зазначила вона.

У Києві 6-го травня буде сухо, сонячно, максимально до +26 градусів.

За даними синоптикині, зміна погоди очікується наприкінці тижня — локальні дощі, грози, зниження температури повітря.

«А поки що радіємо найкомфортнішому синоптичному періоду — спеки нема, свіже повітря є, все юне, красиве, охайне, зелень найвишуканіша, небесна блакить найніжніша, кольори навкруги найоптимістичніші, наші найкращі в світі ЗСУ — найкращі!» — підсумувала свій допис Наталка Діденко.

Раніше Діденко повідомила, що перша відчутна зміна синоптичної ситуації із дощами та послабленням градусів очікується орієнтовно 9-10 травня.

