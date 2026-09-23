В Україні вже перші морози, а Європу накриє хвиля заморозків до -12°C: чого чекати далі

Заморозки (ілюстративне фото) / © Getty Images

Реклама

В Україні вже зафіксували перші осінні морози. У високогір’ї Карпат температура вранці 23 вересня опустилася до -2°C, тоді як у низці регіонів Європи найближчими днями очікують значно сильніше похолодання — місцями до -12°C.

Про мороз у Карпатах повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.

Реклама

В Україні вже зафіксували перші осінні морози. / © Гірські рятувальники Прикарпаття

Станом на 8:00 на горі Піп Іван було хмарно й туманно. Дув західний вітер швидкістю близько 3 м/с, а температура повітря становила -2°C.

Реклама

Тим часом, за інформацією Dobrapogoda24 у Європі формується рання хвиля заморозків. У найближчі кілька днів холодне повітря продовжить поширюватися на північні, східні, центральні та частково південні регіони континенту.

У деяких районах температура може опуститися до -12°C, причому мороз очікується не лише біля поверхні землі.

Причиною похолодання є переміщення холодних повітряних мас із півночі на тлі зон низького та високого атмосферного тиску. Під час прояснень холодне повітря накопичуватиметься в окремих регіонах, посилюючи нічні заморозки.

Одним із найбільш показових прикладів уже стала Австрія. Протягом останньої доби в Зоннбліку температура опустилася до -6,6°C, а в Брунненкогелі — до -5°C.

Реклама

У Польщі також збережеться холодна погода, однак очікуване похолодання там буде слабшим, ніж у найбільш уразливих до арктичного повітря регіонах Європи.

За прогнозами, хвиля заморозків на континенті найближчими днями лише посилюватиметься.

Нагадаємо, у Києві та області 23 вересня збережеться прохолодна й похмура погода. Істотних опадів не очікується, хоча в другій половині дня можливий невеликий дощ. Уночі температура становитиме +7…+8°C, удень — близько +15°C.

Новини партнерів

Новини партнерів